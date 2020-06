Parma-Inter, D’Aversa: “Scudetto, i nerazzurri non possono fare passi falsi. L’innesto di Eriksen…”

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato alla vigilia della sfida con l’Inter, in programma domani sera al Tardini. Queste le dichiarazioni, riportate sui canali ufficiali del club: “Il modo di affrontare i nerazzurri rimane lo stesso. Avremo una partita molto difficile considerando il valore di questa squadra. E’ pure vero che, anche a detta loro, se vogliono avere una possibilità di vincere lo Scudetto non possono permettersi più passi falsi e quindi verranno sicuramente qui per fare un risultato pieno”.

D’Aversa ricorda: “Nella partita d’andata, soprattutto nel primo tempo, credo che abbiamo fatto molto bene perché i tre attaccanti hanno lavorato in maniera diversa e hanno lavorato in maniera molto positiva. Hanno partecipato in entrambe le fasi e questo ci ha portato dei vantaggi anche per poi andare a sfruttare le occasioni da gol come poi è successo nelle due circostanze delle reti segnate. Indipendentemente dalla situazione tattica, che può variare perché di fronte avremo una squadra che rispetto al girone d’andata ha cambiato un po’ modo di giocare visto che sfrutta comunque le ampiezze ma ha un vertice alto anziché un vertice basso quindi con meccanismi e movimenti un po’ diversi, sarà molto importante l’interpretazione e il saper fare entrambe le fasi in maniera corretta per cercare di portare a casa un risultato positivo“.

Sullo schieramento dei nerazzurri: “Credo che possano giocare con i due mediani tra Barella e Gagliardini, con Eriksen vertice alto. Cambia che sotto l’aspetto tattico, rispetto al girone d’andata, fanno qualcosina di diverso e dovremo essere pronti a cercare di concedere il meno possibile. Sappiamo che cercano di sfruttare sia gli attaccanti che le ampiezze, sappiamo cosa fanno loro ma dobbiamo essere bravi a mettere sul campo le conoscenze della squadra avversaria per quanto riguarda i loro pregi ma anche i loro difetti. Sicuramente sarà una partita difficile ma possiamo metterli in difficoltà se andiamo in campo nel migliore dei modi cercando di limitare gli errori che possono essere pagati a caro prezzo“.

