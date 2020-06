Parma-Inter, De Vrij (Inter Tv): “Rimonta di carattere! Testa al Brescia, vogliamo vincerle tutte”

Stefan De Vrij, dopo la testata che ha aperto alla rimonta nerazzurra, si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare la prestazione dell’intera squadra.

Ecco le sue parole: “Al posto giusto nel momento giusto. Sono contento per il gol e per la vittoria. Abbiamo cercato di fare sempre la partita, abbiamo fatto fatica e abbiamo sofferto in contropiede. Loro sono bravi in quello. Non è stato facile andare sotto subito, l’abbiamo rimontata con carattere”.

L’analisi della partita: “Sto migliorando dal punto di vista fisico, cerco di fare il massimo in ogni partita. E’ sempre bello rimontare una partita negli ultimi minuti, dopo il pareggio siamo andati subito in vantaggio. Lo abbiamo cercato e ci abbiamo creduto fino alla fine”.

Ora 10 finali: “Era importante vincere. Ora dobbiamo cercare di portarci a casa tutte le partite a partire da mercoledì. Dobbiamo farci trovare pronti”.

