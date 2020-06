LIVE Parma-Inter: segui la diretta su Passioneinter.com!

Commenta la partita su Telegram con 1984 tifosi nerazzurri!

Un solo imperativo per l’Inter di Antonio Conte: ripartire! Dopo il pareggio-beffa col Sassuolo, la formazione nerazzurra torna in campo con un impegno tosto sul difficile prato del Tardini di Parma. A caccia dei tre punti per non perdere il passo di quelle davanti e tenere a debita distanza chi dietro continua a spingere. Segui la cronaca in diretta di Parma-Inter su Passioneinter.com.

Le formazioni UFFICIALI di Parma-Inter

In attesa di conferma PARMA (4-3-3) : Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

In attesa di conferma INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Godin; Candreva, Gagliardini, Barella, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

