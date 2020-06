Parma-Inter, Eriksen fa un passo indietro. I quotidiani non perdonano: “E’ il peggiore”

Antonio Conte continua a dargli fiducia, ma è evidente che Christian Eriksen avrebbe bisogno di rifiatare almeno per una partita. Il trequartista danese, ieri come a Sassuolo, è parso estraneo al gioco nerazzurro, facendo registrare un passo indietro in controtendenza con i progressi visti prima a Napoli e poi a San Siro contro la Sampdoria. Sin qui è stato insieme a Lukaku e Handanovic il calciatore più utilizzato dal primo minuto ed è stato forse il calo fisico delle ultime due giornate ad aver condizionato il suo rendimento. Ad ogni modo, non lo hanno risparmiato i principali quotidiani sportivi che lo hanno additato come peggiore in campo:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Un altro passo indietro per il danese. Non vede la luce, non riesce a incidere e per l’Inter è un problemone trovare le idee giuste. Non gira nemmeno con i calci da fermo.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – La vena delle prime due partite dopo la sosta sembra già esaurita. Paga il ritmo degli avversari, ma anche quello dei compagni che gli offrono pochi sbocchi per sviluppare la manovra offensiva.

TUTTOSPORT 4.5 – Vaga per il campo per una buona mezz’ora, poi si abbassa per giocare di più il pallone, ma non incide (e non sfrutta una chance). Dopo i buoni segnali con Napoli e Sampdoria, arriva un nuovo passo indietro.

PASSIONEINTER.COM 4 – Il cugino del talentuoso fantasista visto al Tottenham o semplicemente un fantasma per 70 minuti. La punizione calciata sulla barriera da ottima posizione è la fotografia della sua prestazione. Nel secondo tempo strozza un pallone dal limite dell’area di rigore.

