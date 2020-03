Parma-Inter eSports, spettacolare 4-4: Lukaku scatenato, in rete anche Esposito

E’ finita sul punteggio di 4-4 la gara tra Parma e Inter giocata, per i nerazzurri, dal team Qlash su PES2020. Ancora un match spettacolare per i nerazzurri, passati in svantaggio poco oltre il 20′ grazie al gol di Siligardi. Pochi minuti dopo è invece Kucka a firmare il raddoppio di testa per i padroni di casa prima del tris segnato, ancora una volta, da Siligardi in scivolata. A pochi secondi dall’intervallo, Lukaku approfitta della respinta del numero uno avversario e riporta l’Inter in corsa. Ad inizio ripresa ancora l’attaccante belga in gol: doppietta per il nove nerazzurro ed Inter che mette così nel mirino il Parma. Rimonta completata allo scoccare dell’ora di gioco: cross dalla sinistra di Young e tocco vincente di Esposito per il momentaneo 3-3.

Nel finale succede di tutto: Lautaro Martinez porta la Beneamata in vantaggio, siglando la rete del poker. Ma a pochi istanti dallo scadere è Gervinho a regalare la doccia gelata ai nerazzurri, fissando il risultato sul 4-4 definitivo. Un match davvero entusiasmante, utile soprattutto a rendere meno complicati questi giorni senza calcio. In questo video avrete la possibilità di rivivere interamente il match.

