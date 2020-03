eSports – Parma-Inter in campo… su PES! Segui la diretta streaming della partita

Dopo aver battuto per 3-0 il Sassuolo nella prima gara degli eSport, l’Inter tornerà in campo questa sera contro il Parma. L’accordo raggiunto con QLASH permette ai nerazzurri di poter giocare le partite che si sarebbero dovute giocare in campo, ma che non possono essere disputate, causa emergenza Coronavirus, tramite PES.

Gli eSports in diretta streaming

La Serie A è ferma, ma gli appassionati possono seguire le società del massimo campionato italiano che si sfidano con i loro migliori videogiocatori. Gli eventi ufficiali di solito si svolgono in luoghi che prevedono un assembramento di persone, ma in questa fase di emergenza, è possibile disputare le gare anche in diretta streaming, ognuno a casa propria. Qui sotto, in particolare, potrete seguire in diretta streaming Parma-Inter di eSports, gara che avrà inizio alle ore 20.45 e verrà disputata sul noto videogioco calcistico Pro Evolution Soccer (PES).

Parma-Inter eSports, diretta streaming della gara



