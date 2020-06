Parma-Inter, Faggiano (Sky): “Siamo ripartiti bene, con l’Inter ora la prova del nove”

A pochi minuti dall’inizio della sfida tra Parma e Inter, ha parlato ai microfoni di Sky il dirigente gialloblu Daniele Faggiano.

Faggiano ha dichiarato: “Siamo cresciuti tanto in questa stagione, il progetto è ottimo e abbiamo un ottimo organico. “Questo non sarà tanto un test per valutare se siamo da Europa, ma come stiamo fisicamente. I ragazzi stanno lavorando bene, siamo tutti contenti, abbiamo ricominciato con 4 punti in 2 trasferte. Con l’Inter, che è una grande squadra, avremo la prova del nove”.

