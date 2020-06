Parma-Inter, le formazioni UFFICIALI: c’è Godin, in mezzo torna Barella

Sono arrivate pochissimi minuti fa le formazioni ufficiali di Parma-Inter, match valido per la 28esima giornata di Serie A in programma alle ore 21.45 allo stadio Tardini. Confermate, in casa nerazzurra, le anticipazioni circolate nelle scorse ore, che vedono sia Diego Godin che Danilo D’Ambrosio in campo, ‘ai danni’ di Milan Skriniar, squalificato, e Alessandro Bastoni che riposa. A centrocampo torna Nicolò Barella, mentre in avanti confermato il trio composto da Christian Eriksen alle spalle di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Le formazioni UFFICIALI di Parma-Inter

Ecco qui di seguito le formazioni ufficiali del match:

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Radu, Regini, Karamoh, Hernani, Brugman, Barillà, Caprari, Siligardi, Darmian, Sprocati, Pezzella.

Allenatore: D’Aversa.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, D’Ambrosio; Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

A disposizione: Padelli, Berni, Sanchez, Moses, Ranocchia, Young, Asamoah, Borja Valero, Esposito, Pirola, Agoumé, Bastoni.

Allenatore: Stellini (Conte squalificato).

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!