VIDEO – Parma-Inter: ultime sulle probabili formazioni

L’Inter domani sera sarà di scena al Tardini di Parma nel posticipo della 28esima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra è chiamata a riscattare il deludente 3-3 casalingo contro il Sassuolo per riprendere la corsa in campionato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul probabile undici titolare scelto da mister Conte per la sfida di domani:

