Parma-Inter, le probabili formazioni: tornano Barella e Lautaro, Godin più di D’Ambrosio

Parma-Inter sarà il posticipo della 28esina giornata di Serie A, in programma al Tardini domani sera alle ore 21.45. Le probabili formazioni del match restituiscono notizie sia positive che negative in casa nerazzurra: a fronte di un paio di recuperati, infatti, Conte dovrà fronteggiare l’assenza per squalifica di Milan Skriniar. Lo slovacco resterà fuori per ben tre giornate, costringendo il tecnico a doverlo sostituire. Secondo le ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport in merito, contro i ducali Diego Godin pare in vantaggio su Danilo D’Ambrosio. A centrocampo, inoltre, dovrebbe tornare Barella al fianco di Borja Valero, mentre in avanti Lautaro Martinez avrà nuovamente la maglia da titolare.

Parma-Inter, le probabili formazioni

Ecco qui di seguito le probabili formazioni di Parma-Inter.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Hernani, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!