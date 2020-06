Parma-Inter, Stellini (Inter TV): “Vittoria meritata, l’abbiamo preparata così. Bravi a restare in partita”

Antonio Conte era squalificato per Parma-Inter e dunque è il suo vice Cristian Stellini a commentare l’incredibile vittoria dei nerazzurri al Tardini. L’Inter ribalta lo 0-1 firmato Gervinho in soli tre minuti grazie alle reti di Stefan De Vrij prima ed Alessandro Bastoni poi.

Ecco le sue parole ai microfoni di Inter TV: “Abbiamo giocata come volevamo. L’abbiamo preparata così e siamo stati bravi a restare in partita. Abbiamo strameritato la vittoria. Cosa è successo all’intervallo? Quando prendi un gol così, dopo la partita di mercoledì, in una situazione dove tu stai facendo la partita, è chiaro che un po’ di scompenso c’è. Siamo stati bravi a restare in partita e abbiamo giocato un secondo tempo più che ottimo “.

CAMBI – “E’ un valore che dobbiamo coltivare e continuare a far crescere. Saranno importantissimi, sia in corso che tra una partita e l’altra. C’erano ragazzi che non giocavano prima del lockdown. E’ giusto ricordarlo. Hanno fatto un’ottima prestazione”.

MANCANZA DI EQUILIBRIO – “Alcune distanze non erano corrette, eravamo molto veloci e la partita era veloce. C’erano rapidi cambi di fronte e non riuscivamo a posizionarci. Quando abbiamo trovato le misure e le energie degli avversari non erano le stesse la partita è cambiata. Dobbiamo crescere e credere nel percorso che abbiamo intrapreso. Dobbiamo guardare nel medio lungo periodo e restare soddisfatti. Partita difficile ed importante”.

CARATTERE – “E’ uno dei motivi per cui dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Non è facile in certi momenti nonostante domini le partiti non riuscire a vincere. A volte devi sopperire attraverso il carattere, e lo vogliamo dalla squadra”.



