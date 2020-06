Partite in chiaro Serie A, Spadafora ottimista: “E’ una sfida complessa, ma siamo a buon punto”

La Serie A è pronta alla ripartenza. A pochi giorni dal ritorno in campo, dopo il lungo stop per l’emergenza Coronavirus, ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere. Uno su tutti riguarda la trasmissione delle partite in chiaro, un tema che fa discutere da diverso tempo. A parlarne è stato direttamente il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, attraverso una diretta Facebook, dichiarando che la situazione è ancora in evoluzione. L’obiettivo è ovviamente quello di permettere a tutti i tifosi di seguire le partite e si sta lavorando quotidianamente per questo.

Queste le sue parole: “Siamo a buon punto per trovare un accordo importante che venga incontro a tutti. Ovviamente non su tutte le partite, perché non è facile. Sky ha i diritti, le partite in chiaro di fatto non sono mai state assegnate a nessuno. Poi c’è la Rai, c’è Mediaset e c’è Dazn. E’ una sfida complessa, ma ci stiamo riuscendo”.



