GdS – Svolta in arrivo per le partite in chiaro? Si va verso la soluzione adottata dalla Bundesliga

La porta non è chiusa del tutto: c’è ancora uno spiraglio aperto, nelle trattative tra i vertici del calcio italiano e le emittenti televisive, per la trasmissione in chiaro delle gare di Serie A, perlomeno per le prime due/tre partite. L’idea è quella di seguire il modello tedesco, con Sky che potrebbe trasmettere le prime partite in chiaro sul canale Tv8: ne parla La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna.

Dall’incontro di ieri tra il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ed una delegazione di Sky Italia sono emerse parole rassicuranti, come recita il comunicato ufficiale, che parla di un “clima positivo e massima collaborazione“; se Sky sembra disposta ad accettare la soluzione in chiaro per le prime due/tre gare, con Dazn bisogna ancora intavolare una trattativa.

La soluzione, comunque, è ancora fin troppo lontana: tra la Lega Calcio ed i principali broadcaster italiani è in corso una battaglia sul pagamento dell’ultima rata ormai da svariate settimane. Spadafora, comunque, ha tranquillizzato entrambe le parti: si tratta di una situazione straordinaria, si lavora per non danneggiare nessuno. Le premesse sono incoraggianti: si va verso un inizio di Serie A per tutti?

