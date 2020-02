GdS – Partite a porte chiuse, l’impatto a bilancio sulle società di Serie A. Possibile effetto boomerang per Juventus-Inter

L’impressione è che la si stia facendo un po’ più grossa di quello che è: il riferimento – ovvio – è alla faccenda della chiusura delle porte degli stadi di Serie A per l’emergenza Coronavirus, e per l’impatto che questo potrebbe avere sui conti delle società, che si può riassumere così: zero, o quasi. A spiegarlo, questa mattina, è La Gazzetta dello Sport, che cita analisi presentate da alcuni esperti in materia: il risultato è che sì, le partite a porte chiuse incideranno (un po’) sugli incassi, oltreché sulla simbolica statistica della media spettatori di Serie A (sino a questo momento 27.694 a partita, mai così tanti da vent’anni).

Parentesi: almeno una decina di club di massima serie (tra questi Juventus, Udinese e Sampdoria) non rimborseranno tifosi e abbonati che avessero titolo ad assistere alle partite bandite al pubblico, e perciò il danno economico sarà ancor più residuale: nel caso della Juventus, per dire, gli unici mancati incassi deriveranno da museo, store, bar e ristoranti. Poi, certo, c’è un’indagine dell’Antitrust nei confronti delle società che abbiano deciso così, ma sino a questo momento si tratta solo di un’indagine: questo mentre il Milan ha già fatto sapere che rimborserà tutti e il Sassuolo che – per politica aziendale – solo gli abbonati.

Nel caso di Juventus-Inter, tra l’altro, la chiusura dello Stadium potrebbe rivelarsi addirittura un boomerang: dicono gli esperti che una partita tra due squadre blasonate che si giochi a porte chiuse potrebbe provocare (anziché un danno), al contrario, un aumento dell’interesse mediatico che si tradurrebbe in un ritorno ideale a livello di immagine. Là dove, al massimo, l’unico danno d’immagine potrebbero essere le polemiche dei tifosi non rimborsati: potranno dire di aver investito nella loro società.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!