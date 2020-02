Party Icardi, Tuchel in conferenza stampa: “Non me lo aspettavo, ne abbiamo già parlato tra di noi”

Continua a far parlare il video delle festa di compleanno di Mauro Icardi con protagonisti – oltre all’ex Inter – anche i suoi compagni di squadra Cavani e Di Maria. Il Paris Saint Germain non ha sicuramente preso bene il comportamento dei suoi giocatori tanto da mettere a rischio anche il riscatto di Maurito.

Oggi in conferenza stampa il tecnico del PSG Thomas Tuchel è apparso abbastanza seccato per l’accaduto, come riporta Le Parisien: “Sono stato sorpreso da questo video, davvero. Ne abbiamo però parlato internamente e deve restare all’interno”. Non lascia dunque dichiarazioni il tecnico.



