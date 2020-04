Pastorello chiarisce: “Stramaccioni ct dell’Iran? Profondo rispetto per l’attuale tecnico”

Andrea Stramaccioni e l’Iran: un rapporto ormai quasi indissolubile dopo l’esperienza sulla panchina dell’Esteghlal, nonostante non sia finita benissimo per i rapporti con la proprietà. L’ex tecnico dell’Inter dunque è ancora senza contratto e nelle ultime ore sono uscite voci di un possibile nuovo incarico, sempre in Iran ma questa volta con la Nazionale.

Federico Pastorello, suo agente, ha voluto chiarire la posizione attraverso un post sul suo account Instagram: “Andrea rinnova il suo profondo affetto per il popolo iraniano, al quale sarà sempre legato. A suo nome però desidero esprimere l’assoluto rispetto per il lavoro che sta svolgendo l’attuale ct, al quale auguriamo le migliori vittorie professionali”.