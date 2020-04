Pastorello: “Lukaku voleva solo l’Inter. Mercato? Occhio a Willian e Cavani”

Il protagonista dell’estate nerazzurra è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare di questo momento difficile per tutta l’Italia e non solo: Federico Pastorello è stato l’artefice del passaggio di Romelu Lukaku all’Inter.

L’agente ha commentato così il mercato che verrà: “Premesso che, ora come ora, la priorità è la salute di tutti, sicuramente sarà un mercato mai visto nei tempi moderni. Stiamo affrontando una crisi planetaria e l’impatto economico sul mondo del calcio sarà piccolo, grande o enorme, in base a se si riuscirà o meno a concludere i campionati, ma in ogni caso ci sarà. Mi aspetto una diminuzione dei prezzi e maggiore creatività per sopperire a carenze tecniche ed economiche. Penso che assisteremo a più scambi anche tra grandi club”.

Sullo scambio Dybala-Lukaku: “È vero. Romelu, però, aveva sempre sperato di andare all’Inter perché era rimasto colpito dall’affetto dei tifosi nerazzurri. Lukaku è un ragazzo solare. La scorsa settimana, prima di partire per Bruxelles, aveva perso un po’ il sorriso: aveva nostalgia del figlio, che vive in Belgio. Tornare a casa gli ha fatto bene: adesso è di nuovo lui. Come tutti i nostri giocatori non vede l’ora che si possa tornare a giocare”.

“Possibili colpi estivi? Occhio a Willian e Cavani, che sono a parametro. E attenzione – conclude – al nostro Samuele Ricci dell’Empoli, un giovane a cui sono interessate tutte le big”.



