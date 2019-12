Pau Villanova: “Lautaro grandissimo giocatore. Rakitic? Normale che altre squadre siano interessate ai nostri”

In occasione dell’evento “Legends of style” ha parlato Pau Villanova, membro dell’elettivo del Barcellona e responsabile di Barcelona Legends. Come riportato da calciomercato.com, ci sono state parole importanti anche in chiave mercato.

Interpellato su Lautaro Martinez, Villanova risponde: “Argomento dell’area tecnica. Voi giornalisti l’alimentate, i dirigenti sportivi sono quelli che parleranno di questa situazione. Lautaro è un grandissimo giocatore, le sue qualità le abbiamo viste nel nostro doppio confronto” mentre su Rakitic: “Lo staff tecnico deciderà, normale che i nostri giocatori abbiano sempre squadre interessate a loro“.

