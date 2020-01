Paul Ince: “Solskjaer? Si sarà pentito per la cessione di Lukaku. Facile dirlo adesso, ma doveva tenerlo”

Tra i pochi inglesi che hanno vestito la maglia dell’Inter nel corso della sua storia, oltre al neo arrivato Ashley Young, i tifosi ricorderanno ben volentieri anche Paul Ince. L’ex centrocampista ha infatti difeso i colori nerazzurri per ben due anni, dal 1995 al 1997, per poi tornare in Inghilterra in forza al Liverpool. Storico volto del Manchester United, l’ex calciatore ha parlato ai microfoni di Paddy Power dell’addio forse troppo affrettato di Romelu Lukaku dai Red Devils, bacchettando il tecnico norvegese Solskjaer.

Questo il rimprovero dell’ex centrocampista dell’Inter: “Se Ole Gunnar Solskjaer prima non era pentito della cessione di Romelu Lukaku, adesso deve esserlo sicuramente. Lo United lo ha lasciato andare senza sostituirlo e ora stanno pagando il prezzo. Il senno di poi è una cosa meravigliosa ma, in realtà, Ole non avrebbe mai dovuto lasciarlo andare”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!