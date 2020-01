Pedullà allontana Tonali dall’Inter: “Solo la Juventus in Italia sul giocatore”

L’Inter non sarebbe più sulle tracce di Sandro Tonali. A rivelarlo è il giornalista Alfredo Pedullà che, in diretta dagli studi di Sportitalia, racconta gli ultimi aggiornamenti in merito al talento del Brescia già nel giro della Nazionale. Secondo l’esperto di mercato, tra i club italiani ci sarebbe solo la Juventus in corsa per il centrocampista, con diverse big europee pronte all’assalto.

Non più 35 milioni di euro ma almeno 50 sul piatto per la giovane promessa delle Rondinelle. Sulle tracce del giocatore restano in corsa sia il Paris Saint Germain sia soprattutto il Liverpool di Klopp, inseguito dalle due squadre di Manchester. United e City con Sandro Tonali in cima alla lista dei desideri dopo aver inviato spesso i propri osservatori per fissare lo sguardo sul centrocampista, inseguito dalla Juventus in Italia e con l’Inter che ha scelto invece di mollare la presa.

