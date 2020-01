Pedullà chiarisce su Eriksen: “Il giocatore vorrebbe terminare la stagione al Tottenham”

Novità importanti in arrivo dall’Inghilterra per la trattativa dell’Inter in chiave Eriksen. A chiarire i dettagli in merito alla situazione del danese ci ha pensato Alfredo Pedullà pochi minuti fa su Sportitalia, raccontando le ultimissime sui nerazzurri. Secondo l’esperto di mercato, il giocatore preferirebbe terminare la stagione al Tottenham per lanciarsi a caccia di una nuova avventura già dal prossimo giugno.

L’Inter intanto, secondo Pedullà, ha già fatto registrare due incontri per avvicinare il giocatore ma lo ha inserito tra le priorità relative alla prossima estate. Il motivo? L’urgenza nel raggiungere Arturo Vidal, nonostante le difficoltà registrate nelle ultime ore per il giocatore del Barcellona. Queste le ultimissime di mercato dei nerazzurri raccontate da Sportitalia: il cileno per gennaio, Eriksen invece in ottica luglio.

