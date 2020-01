Pedullà: “Inter mai davvero interessata a Weigl: occhi solo su Vidal”

Nessun obiettivo sfumato per l’Inter che continua il suo pressing per Arturo Vidal. Come riportato infatti da Alfredo Pedullà, il trasferimento di Julian Weigl al Benfica non avrebbe intaccato i piani dei nerazzurri. Il calciatore, definito come alternativa al cileno, in realtà non ha mai suscitato l’interesse concreto del club che prosegue la sua corsa al rinforzo. Il centrocampista del Barcellona piace tanto soprattutto al tecnico interista, intenzionato a non mollare la presa.

In attesa del colpo che possa permettere al centrocampo di Conte di svoltare definitivamente, l’allenatore dell’Inter è pronto a riabbracciare sia Barella che Sensi. Mentre il primo viaggia verso una convocazione in vista del Napoli, il secondo potrebbe addirittura partire titolare al San Paolo. Due rinforzi fondamentali regalati dalla sosta e decisivi per la seconda parte di stagione che, tra campionato ed Europa League, si preannuncia bollente.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!