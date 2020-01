Pedullà: “Inter, no da Mendy ed Acuna per il prestito. Solo il West Ham in Europa su Gabigol”

Al lavoro per rinforzare le fasce l’Inter di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i nerazzurri sarebbero al lavoro per garantire al tecnico interista un esterno in corsia soprattutto mancina che possa dettare il salto di qualità ai suoi. Tra i contatti solo tentati da parte del club interista rientrano Mendy del Manchester City ed Acuna dello Sporting Lisbona. Nessuno dei due però rappresenta una pista percorribile in prestito con diritto di riscatto, con i dirigenti chiamati a rivalutare la pista Darmian.

Fondamentale per i nerazzurri cercare di far cassa con Gabigol, ricercato in Europa solo dal West Ham e non dal Chelsea, come riportato nei giorni scorsi. Bloccato intanto anche Dimarco: secondo Pedullà, la Beneamata non vorrebbe privarsi di un esterno. Queste le ultimissime raccontate dall’esperto di mercato ai microfoni di Sportitalia.

