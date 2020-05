Pellegrini: “Dzeko? Sono stato un martello, ho fatto di tutto per farlo restare. Sentivo più lui che mia moglie”

E’ stata una delle trattative più snervanti la scorsa estate quella tra Edin Dzeko e l’Inter, finita tra l’altro nel peggiore dei modi. Nonostante la voglia dell’attaccante bosniaco di provare una nuova avventura in nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte, i rapporti burrascosi con la Roma hanno complicato sin dall’inizio i negoziati, rendendo impossibile un accordo tra le due società. Così, stufo di attendere e alle porte della nuova stagione, alla fine Dzeko ha scelto di rinnovare ancora per qualche anno il suo contratto coi giallorossi togliendosi una volta per tutte dal mercato.

Questi i retroscena di quelle settimane raccontate su Sky Sport dal compagno e amico del bosniaco, Lorenzo Pellegrini: “Se ho convinto Edin a restare? Sì, è vero, sono stato un martello. Anzi, martello è dire poco. Ad un certo punto mi sentivo più con lui che con mia moglie, che tra l’altro stava quasi per partorire. Ci siamo incontrati anche fuori dal campo. Ma poi un giorno, in anteprima, mi disse che aveva finalmente trovato l’accordo con la società per il rinnovo. Sono stato felice come se fossi stato io a rinnovare”.

