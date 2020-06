Pellegrini scettico sulla Coppa Italia: “L’Inter mi piace, ma rimontare il Napoli è difficile”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, lo storico ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini ha detto la sua sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli ed Inter, in programma sabato sera. “Finalmente si torna al calcio giocato: ci sono ancora un po’ di contagi qui in Lombardia ma nel resto d’Italia la situazione è migliorata – ha esordito Pellegrini -. Sabato si gioca un’importante partita al San Paolo, questa Inter mi piace molto. Difficile riesca a ribaltare il risultato dell’andata, dunque il Napoli parte favorito”.

“Nel calcio però tutto è possibile. Un po’ tutto è da vedere: Sono curioso di capire come la mia Inter entrerà in campo. Marotta è fiducioso di conseguire un risultato importante, io lo sono un po’ meno”, ha poi concluso.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!