Pellegrini su Conte: “Spero rimanga all’Inter, ma presidenti, allenatori e dirigenti passano, i colori rimangono”

Ernesto Pellegrini, ex presidente nerazzurro all’epoca dello Scudetto dei record e delle prime 2 Coppe Uefa, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della precaria situazione in casa Inter dopo la sconfitta in finale di Europa League con il Siviglia e le clamorose dichiarazioni di Conte.

Pellegrini ha dichiarato: “Non ho ben capito lo sfogo di Conte dopo la finale, anche se la famiglia viene prima di qualsiasi altra cosa, mi dispiacerebbe molto se avesse problemi. Mi auguro tutto si possa risolvere parlando e spero che rimanga, ma se la sua volontà fosse quella ci sarebbe poco da fare”.

“Non so di preciso cosa farei da presidente, non è facile esprimersi senza conoscere tutti i fatti. Certo lo sfogo di Conte è abbastanza inspiegabile, perciò cercherei di parlargli e di capire che cosa ha davvero in mente. I risultati tutto sommato sono stati buoni, certo con la coppa sarebbe stata una apoteosi, ma si va avanti lo stesso. Allegri? Mi piace molto, sia chiaro, lo conosco anche personalmente”.

Pellegrini ha poi concluso: “Ho molta fiducia in Marotta e Antonello, so che qualsiasi cosa accada agiranno per il bene dell’Inter e troveranno la soluzione migliore per la società. I presidenti passano, gli allenatori e i dirigenti anche, ma il club, i colori restano!”

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<