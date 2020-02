È partito, con l’hashtag ‘PelotaAlPie‘, un nuovo contest al quale, su Instagram, hanno già partecipato sia Marco Materazzi che Esteban Cambiasso. I due, che hanno a loro volta nominato altri calciatori ed ex dell’Inter, hanno pubblicato due foto di quando erano in campo. Se il Cuchu ha scelto un’immagine di lui ritratto palla al piede, Matrix ha invece postato quella di un suo gol in rovesciata. Eccole qui di seguito, in attesa delle foto degli altri nominati.