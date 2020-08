Per lo sprint finale l’Inter c’è: dopo il lockdown ha trovato nuove energie. E quanto corre Brozovic

La preparazione fisica che ha fatto l’Inter al rientro dal lockdown è stata impeccabile: il lavoro volto dallo staff di Antonio Conte insieme alle scelte di formazione quando si giocava ogni 3 giorni hanno portato ad una freschezza fisica impressionante per i nerazzurri. Nella fase finale di Europa League si è dimostrata la squadra più in forma ed ora manca lo sprint finale.

Come riporta La Gazzetta dello Sport i dati sono davvero impressionanti: Romelu Lukaku ha giocato giù 50 partite, restando in campo per 4099 minuti e domani sera diventerà il più utilizzato dei giocatori di Serie A. Anche in Europa è tra i primi in questa speciale classifica: davanti a lui solo Raul Jimenez del Wolverhampton. Lo stacanovista dell’Inter è però Marcelo Brozovic: in questa stagione infinita ha percorso quasi 400 km, una media di 12,25 km a partita. Impressionante.

