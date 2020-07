Perinetti: “A Conte servono giocatori di spessore. Eriksen? Un ibrido, può andar via”

Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo di diverse società di Serie A, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A.

Il giudizio sull’Inter di Antonio Conte: “Qualche infortunio di troppo tra cui quello di Handanovic nel momento più importante. Ma tutto sommato l’annata è positiva. Cosa serve ai nerazzurri? Giocatori di spessore che abbiano personalità da trasmettere agli altri. Bisogna avere interpreti che sappiano indossare la maglia dell’Inter”.

Su Eriksen: “Mi sembra che non si sia calato nella realtà e nel contesto. È un ibrido. Se non risultasse idoneo ai programmi potrebbe anche portare una plusvalenza nelle casse nerazzurre”.

