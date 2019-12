Perinetti: “Gabigol ha talento, ma Conte non lo vuole. Crystal Palace? E’ un’opzione, avevano già preso Kouamé”

Una volta concluso il Mondiale per Club, avrà fine anche il prestito di Gabigol al Flamengo. Almeno formalmente, così, l’ex centravanti ritornerà all’Inter per poi trovare immediatamente una nuova sistemazione. Dal Brasile, i dirigenti del club rubro-negro continuano a manifestare assoluta serenità e convinzione che alla fine riusciranno a trovare un accordo con i nerazzurri per il riscatto. Ma dall’Europa, come ricordato dall’ex direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti nell’intervista per Il Fatto Quotidiano, le pretendenti di certo non mancano.

Le parole del direttore: “Gabigol è un ragazzo talentuoso. Chi lo conosce bene dice che non è adatto all’Europa, o quanto meno alla Serie A. Forse potrebbe fare meglio in un campionato come quello spagnolo, dove si gioca di più. Credo non rientri nei programmi di Conte, l’Inter vorrà fare cassa per comprare altri giocatori. Al Crystal Palace? Può essere, visto che avevano già preso Kouamé dal Genoa, ma poi il giocatore si è infortunato”.

