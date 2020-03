Perinetti: “Juventus-Inter? La soluzione migliore sarebbe quella di far slittare di una settimana la fine del campionato”

Calendari e recuperi, partite a porte chiuse e giornate saltate. In attesa delle decisioni ufficiali in merito alle date dei recuperi – al momento si va verso l’ipotesi di disputare tra il 7 e il 9 marzo le 5 gare rinviate nell’ultimo turno – imperversano i discorsi legati al potere decisionale della Lega Calcio e alla regolarità del campionato. Della situazione legata alla gestione dei recuperi e del campionato in questo periodo e di Juventus-Inter ha parlato, intervenuto all’interno di Stadio Aperto su TMW, Giorgio Perinetti. Queste le parole dell’ex dirigente:

“Questo virus è un qualcosa di sconosciuto e le decisioni magari non sembrano sempre corrette. Noi parliamo di calcio però la salvaguardia della salute pubblica è sempre la priorità, ma c’è da affrontare la situazione tecnica dei calendari. Non so dire chi ha sbagliato e chi no e se qualcuno ha avuto o meno un vantaggio da questa situazione. Questi giorni saranno fondamentali per trovare una soluzione a tutti i problemi derivanti dall’emergenza Coronavirus. Il calcio deve reagire da sistema in modo da arrivare a disputare al meglio il finale di stagione. Dispiace che nella stagione più bella degli ultimi anni ci sia questa problematica. Soluzione migliore per Juventus-Inter? Ci sono diverse proposte, però la più plausibile a mio avviso sarebbe quella di far slittare una settimana la fine del campionato”.



