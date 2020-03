Perisic, Rummenigge allontana il riscatto: “Interrotti tutti i discorsi sugli acquisti”

L’Inter attende di conoscere quello che sarà il futuro di Ivan Perisic. L’esterno croato, girato in prestito al Bayern Monaco, era stato inserito dal club tedesco nella lista dei possibili riscatti da completare a fine stagione. Una situazione al momento congelata da parte dei bavaresi, come raccontato dal CEO Karl-Heinz Rummenigge a TMZ.

“Non sappiamo come questa crisi cambierà il calcio nei prossimi mesi – dice Rummenigge – e per questo motivo abbiamo deciso di interrompere tutti i discorsi per i nuovi possibili acquisti. Ma posso già prevedere oggi che gli ingaggi dei giocatori e le cifre dei trasferimenti verranno rivalutati dai club in Europa. Attualmente stiamo parlando solo con i giocatori con i contratti in scadenza nel 2021: sono Neuer, Muller, Thiago Alcantara ed Alaba”. Queste dunque le dichiarazioni rilasciate da Karl-Heinz Rummenigge: tutto bloccato per il riscatto di Ivan Perisic, aspettando la fine dell’emergenza ed il nuovo volto del calcio mondiale.

