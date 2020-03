Personalità, piede sopraffino e il soprannome di Recoba: Inter, ecco chi è Lucas Martinez Quarta

Se ha già stregato il capitano Zanetti, Alvaro Recoba e Lionel Scaloni qualcosa vorrà dire. «È uno dei giocatori più interessanti del calcio argentino», aveva detto di lui Javier. Ora, Lucas Martinez Quarta è pronto al grande salto, a vestire la gloriosa maglia dell’Inter, quella che tanti argentini, nel passato, hanno portato con grande autorevolezza. E lui non vuole essere da meno.

Inter, ecco chi è Lucas Martinez Quarta

Lucas Martinez Quarta nasce il 10 maggio 1996 a Mar Del Plata, in provincia di Buenos Aires. Di piede destro, nasce difensore centrale, ma alla luce della grande qualità che sa offrire può giocare anche da mediano. Nonostante la giovane età è ormai una colonna del River Plate, club che lo ha lanciato nel calcio fin dalle giovanili e che lo vanta in prima squadra dal 2016, anno nel quale, il 21 novembre, ha debuttato in campo. Ha preso in prestito il soprannome di Recoba, Chino, ma il suo idolo è Sergio Ramos, difensore al quale si ispira quando tenta di anticipare l’avversario anche di testa.

Martinez Quarta nella difesa di Conte

Essendo calciatore di grande classe e personalità, Martinez Quarta potrebbe essere il difensore centrale perfetto per Antonio Conte, abile a costruire da dietro e incline all’impostazione palla al piede. Con un Bastoni in grande ascesa ed un De Vrij sempre più sul trono dei difensori più forti d’Europa, il terzetto perfetto potrebbe essere completato proprio da Martinez Quarta. Senza dimenticare, naturalmente, Skriniar, Godin e D’Ambrosio.

