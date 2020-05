Persyn prova ad allenarsi sul campo del Menen, ma viene subito allontanato!

La crisi dovuta al Coronavirus ha limitato in maniera massiccia le possibilità dei calciatori professionisti di tenersi in allenamento, soprattutto con la palla. Stando a quanto riportato dal portale belga Het Laatste Nieuws, Tibo Persyn, giovane promessa del vivaio nerazzurro, ha cercato, lo scorso fine settimana, di alleviare questa mancanza.

In vacanza in Belgio, a Wevelgem, ha deciso di sfruttare la giornata calda e la situazione relativamente tranquilla riguardo ai contagi, per dare due calci ad un pallone sul campo dell’SCT Menen, squadra amatoriale della zona. Dopo un breve riscaldamento però, il calciatore è stato invitato ad allontanarsi dal campo di allenamento, nonostante i suoi due compagni giocassero a loro volta in piccoli club della zona.

Resta da capire se l’episodio sia stato semplicemente volto a non avere “estranei” sul campo di allenamento oppure sia da collegare alla paura che l’epidemia scatena verso chi proviene da paesi stranieri e con molti contagi.

