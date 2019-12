Petagna strizza l’occhio all’Inter: “Alla Spal sto bene, ma con un’offerta importante…”

Intercettato a margine della cena di gala organizzata dalla Spal in occasione del Natale, l’attaccante degli emiliani Andrea Petagna ha aperto anche alla possibilità di lasciare il club ferrarese. “Sono un calciatore che ha segnato 22 gol da quando è arrivato alla Spal – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport – e devo tanto alla società così come al mister Semplici che mi ha sempre dato fiducia. Qui sono felice, ma se dovesse arrivare un’offerta importante per la mia carriera ne parleremo. A decidere però sarà il presidente”.

Interesse concreto quello dei nerazzurri evidenziato solo poche settimane fa, con l’attaccante della Spal che guarda però anche alla Roma: “Allenarsi con un campione del calibro di Dzeko sarebbe un sogno, ma ora devo solo pensare alla Spal. Voglio far bene qui, poi tutto ciò che accadrà dipenderà da tante cose”. Netta apertura all’addio da parte di Andrea Petagna: l’attaccante del club di Ferrara non esclude la partenza a stagione in corso, con Inter e Roma pronte ad approfittarne.

