Petrachi risponde a Marotta: “Cortocircuito con Ausilio, problemi già prima delle visite. Politano ci interessa ancora”

Dopo le dichiarazioni di Beppe Marotta, il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha detto la sua, rendendo nota la versione dei giallorossi, in merito alla trattativa saltata per lo scambio Spinazzola-Politano. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Sky.

Parole Marotta – “Conosco Beppe, lo stimo e siamo anche amici, però in questa vicenda c’è stato un cortocircuito tra lui e il ds. La Roma aveva chiuso un’operazione con tanto di mail e risposte, poi sappiamo com’è andata. Io vorrei ricordare che Spinazzola lo prese proprio Marotta alla Juve, quindi lo conosce bene. Era un’operazione tranquillamente chiusa, poi hanno voluto variare delle condizioni per noi non accettabili e quindi è finita così. Mi spiace per Politano, che aveva tanto entusiasmo e avrebbe voluto tanto indossare la nostra maglia”.

Spinazzola – “Leonardo sta benissimo, è felicissimo di essere rimasto a Roma e ci rimarrà”.

Politano – “Io credo che bisogna sempre far prevalere il buonsenso. Chi fa mercato sa che certe cose possono accadere, però quando ci sono le parole date un’operazione è chiusa. Non so cosa voglia fare l’Inter con Politano, noi cercheremo un esterno offensivo, poi se loro vorranno prestarci il giocatore noi siamo pronti ad ascoltarli e cercare anche di fare il bene di questo ragazzo che è un capitale dell’Inter, potrebbe diventarlo della Roma e va trattato in un certo modo anche come uomo. Ribadisco: le schermaglie di mercato esistono ed esisteranno sempre, però su parole date e non rispettate dispiace”.

Vicenda – “Io già dopo la gara con la Juve ho chiamato Davide Lippi, procuratore di Politano, chiedendogli disponibilità. Da lì nasce tutto, poi sono stati loro a chiedere Spinazzola: noi non volevamo darlo, però dato che lo scambio faceva comodo ad entrambi avevamo accettato di cedere un ragazzo su cui crediamo molto, tant’è che gioca titolare stasera. Cambio formula? Io parlo di cortocircuito perché ancor prima delle visite mediche c’è stato questo equivoco. Marotta ha sentito Fienga dicendogli che non era convinto di uno scambio definitivo. Noi abbiamo fatto partire i ragazzi dopo l’accordo col ds, quindi è lì che nasce il problema. L’operazione, al di là dei dettagli che poi si risolvono, era chiusa”.

