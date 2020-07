Petralito (agente FIFA): “Alaba, per lui le italiane perdono tempo. Conte, dove lo metti Cunha?”

Sull’asse Italia–Germania – per quanto riguarda il calciomercato, almeno – Giacomo Petralito la sa lunga. E per un’Inter che, dopo Hakimi (e non solo a partire da Hakimi), guarda sempre più in Bundesliga, non si può che chiedere conto al noto procuratore esperto di calcio tedesco di alcuni dei possibili affari che, in questo momento, sollecitano maggiormente la cronaca di mercato nerazzurra: quelli che porterebbero a David Alaba e Matheus Cunha, rispettivamente tesserati con il Bayern Monaco e l’Hertha Berlino.

Il noto agente, interpellato da calciomercato.it, ha cominciato parlando di Alaba: “Le intenzioni del calciatore sono due – ha spiegato – O prolunga col Bayern Monaco a condizioni che noi in Italia non ci possiamo permettere, oppure va via a parametro zero. In questo caso, ha due richieste: Real Madrid o Barcellona. Le squadre italiane perdono tempo. Questo a oggi. Ma siccome il calcio è imprevedibile, magari un altro giorno cambia idea”. E poi, una battuta su Cunha: “L’Inter adesso con Conte gioca col 3-5-2: dove lo metti Cunha? Se tu porti un giocatore all’Inter deve essere quello che le fa fare il salto di qualità. E Cunha dove lo metti?”.

