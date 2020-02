Petrichev (CEO Ludogorets): “Coronavirus? Tutti sono preoccupati. Da parte nostra misure serie”

Il Ludogorets asserisce di aver preso misure serie, per il Coronavirus, e che misure: la squadra è partita per Milano con un epidemiologo al seguito, che seguirà giocatori, dirigenti e staff sempre e ovunque. E poi, al rientro, i giocatori andranno tutti a farsi analizzare in una clinica a Sofia: per essere sicuri. Intanto, il CEO del club bulgaro, Angel Petrichev, ha parlato ai microfoni di dir.bg per fare il punto su una trasferta ritenuta delicata – almeno stavolta – non solo dal punto di vista sportivo.

“Tutti sono preoccupati per il Coronavirus – ha spiegato – Siamo consapevoli che la UEFA ha preso in considerazione i rischi. Tuttavia, come club, mettiamo al primo posto la sicurezza dei calciatori e dei tifosi. I colleghi dell’Inter non mostrano molta preoccupazione. Suppongo che se ci fosse stato qualcosa di inquietante ci avrebbero informato. Abbiamo preso alcune misure serie. In questi giorni siamo stati in contatto con varie istituzioni. Abbiamo organizzato tutto. Tutto è stato spiegato ai giocatori”.

