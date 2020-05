Pezzella: “In Italia Chiellini e de Vrij i difensori più bravi. Lukaku tra i migliori attaccanti”

In maniera ingenerosa, si parla sempre troppo poco di un calciatore determinante come Stefan de Vrij. Eppure, considerando le ultime due stagioni all’Inter, il centrale olandese ha assunto un ruolo centrale sia con Luciano Spalletti che con Antonio Conte. Errori davvero col contagocce e tantissima sicurezza palla al piede, a tal punto che quest’anno è diventato il vero regista arretrato del sistema difensivo nerazzurro. Ma non solo, perché nel repertorio dell’ex Lazio ci sono pure gol pesanti: quattro reti nelle ultime due annate in campionato, di cui due siglate in due diversi derby contro il Milan.

German Pezzella, nell’intervista rilasciata questa mattina sulle pagine di Tuttosport, ha così designato de Vrij insieme a Giorgio Chiellini come uno dei difensori più forti di tutta la Serie A. Tra gli avversari più difficili da marcare, invece, per l’argentino non poteva mancare Romelu Lukaku. Queste le sue parole: “Qui ci sono tantissimi attaccanti di livello. Qualche nome? Ronaldo, Lukaku, Immobile, Dybala. Pure i difensori bravi non mancano, penso a interpreti del ruolo formidabili come Chiellini e de Vrij”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!