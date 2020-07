Piccinini: “Inter? Ha perso una grossa occasione. Per l’anno prossimo…”

Sandro Piccinini, noto telecronista sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della stagione di Serie A 2019/2020, dicendo la sua anche sul rendimento dell’Inter di Antonio Conte. Piccinini, però, ha parlato anche della Juventus, della rinascita del Milan e degli exploit di Lazio ed Atalanta.

Ecco, comunque, le dichirazioni di Piccinini sui nerazzurri: “L’Inter ha speso tanti soldi, ha messo su una squadra super: ha perso una grossa occasione, viste le difficoltà della Juve. La pandemia ha premiato la Juve, che ha potuto dedicarsi solo al campionato, cosa che non sarebbe accaduta normalmente. E la Lazio è stata sfortunata in questo. L’Inter, invece, aveva ambizioni non nascoste e ha perso una grossa occasione. Qualche rimpianto, comunque, lo deve avere anche l’Atalanta. L’anno prossimo? Sulla carta potrebbe essere l’Inter la vera avversaria della Juve, nonostante ci si possa aspettare anche una rinascita del Milan“.

