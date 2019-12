Pinamonti: continui sondaggi da parte di squadre della Serie A. Torino e Roma in pole position

Continua il pressing di molte squadre su Andrea Pinamonti; nonostante un inizio di stagione non al massimo, il giocatore ha molta qualità. Lo sanno bene Roma e Torino che sembrano essere le due squadre maggiormente interessate al giocatore; ad entrambe potrebbe servire un sostituto di livello per le rispettive punte titolari e la scelta sembra essere ricaduta sul giovane attaccante italiano.

Le due società, però, devono considerare anche che la trattativa dovrà essere condotta con l’Inter in quanto a fine stagione riacquisterà il giocatore per la cifra di 19 milioni, come riportato da alfredopedulla.com. I nerazzurri non accetterebbero mai di fare minusvalenza e quindi, in caso, servirà un’offerta a partire dai 20 milioni in su.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!