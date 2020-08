Pinilla, che fai? Nemmeno un pronostico di Champions League preso!

Mauricio Pinilla, attaccante cileno con un passato variopinto in diverse squadre italiane e portato nel nostro campionato dall’Inter, nel 2003, si è reso protagonista di un bizzarro inconveniente sul web. L’ex Atalanta, infatti, ha deciso di fornire i suoi pronostici di Champions League per il portale Redgol, ma non ne ha azzeccato neanche uno.

Le squadre che aveva ipotizzato vincitrici (Atalanta, Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco), infatti, sono state tutte eliminate.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<