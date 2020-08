Pinilla su Sanchez: “Per il Cile è fondamentale averlo al top: è uno dei migliori dell’Inter”

In Nazionale hanno condiviso 20 partite in campo, vincendo due edizioni consecutive della Copa America, rispettivamente nel 2015 e nel 2016. Ora, Mauricio Pinilla è tornato a giocare in patria, all’Universidad de Chile, da dove cerca di arruolare proprio Alexis Sanchez: “Ha sempre detto che voleva giocare per noi, è un fan del club . Sarebbe bello vedere Alexis in U negli ultimi anni della sua carriera, sarebbe meraviglioso”.

Inoltre, l’ex Atalanta e Genoa, in un’intervista a En Cancha ha parlato anche dell’ultimo rendimento di forma dell’ex Manchester United: “Alexis ha attraversato un periodo molto complesso, era in una squadra dove niente funzionava per lui; poi si è infortunato e ha avuto difficoltà a rimettersi in piedi, ma il livello non è mai stato in discussione . Oggi è uno dei giocatori più importanti dell’Inter, le volte che ha giocato è stato uno dei più importanti. Per noi come Paese è importante recuperarlo, per avere la sua versione migliore”.

