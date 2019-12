Pioli: “Differenze tra Inter e Milan? In nerazzurro ho trovato squadra più esperta, qui sono più malleabili”

Arrivato sulla panchina del Milan a stagione in corso, chiamato a mettere un bel cerotto sull’inizio di campionato da incubo di Marco Giampaolo, come spesso avvenuto nel corso della sua carriera Stefano Pioli è entrato nel mondo rossonero quasi in punta di piedi, cercando di risollevare in silenzio una situazione quasi disastrosa. Intervistato questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera, il tecnico emiliano ha spiegato le principali differenze rispetto all’avventura sulla panchina dell’Inter, simile per la dinamica con cui era avvenuta, ma diversa nella sostanza. Le sue parole:

Anche all’Inter è arrivato in corsa: differenze tra le due esperienze?

“L’Inter è una squadra molto più esperta, con dinamiche definite, quindi ancora più difficili da cambiare. Qui ho trovato una squadra più giovane, più aperta, direi più malleabile”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!