Pirlo: “Sfida con l’Inter? Si parte tutti da zero. Vorrei riportare il dna di Conte qui alla Juve”

Andrea Pirlo si sta calando pian piano nel suo nuovo ruolo quale allenatore della Juventus: dopo le prime foto sul terreno di gioco, l’ex centrocampista ha tenuto quest’oggi la sua conferenza stampa di presentazione. Inevitabilmente, il tecnico ha parlato anche della rivalità con l’Inter e la minaccia rappresentata dalla società nerazzurra nei confronti del club che in Italia domina ormai da un decennio.

Ecco la risposta del tecnico ad una domanda sulla minaccia nerazzurra: “Veniamo da una stagione difficile, che ha fatto saltare tutti i piano, compreso la preparazione e le partite, che servirà programmare per bene, ma ci sono persone adatte e ci stiamo preparando per far sì che vada tutto bene. Si parte tutti quanti da zero”.

Pirlo continua con un paragone con la prima Juventus di Conte: “Mi piacerebbe raggiungere la voglia e la determinazione di quel gruppo: serve quello spirito.Solo riportando quel dna e quella disponibilità al sacrificio si possono raggiungere determinati obiettivi”.

