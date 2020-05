Pirlo: “Tonali? Non è il mio erede, è molto più completo! Ha tutto per diventare un grande”

Dal Vangelo secondo Andrea (Pirlo), uno che di centrocampisti se ne intende: “Tonali mio erede? Secondo me no, non mi assomiglia come tipo di calciatore, ma più per i capelli e il fatto di giocare nel Brescia”. A dichiararlo – in una diretta Instagram con la Iena Nicolò Devitiis – è proprio l’ex centrocampista, tra le altre, di Inter, Milan e Juventus, che cominciò a giocare a calcio proprio nel Brescia. Capelli e squadra d’esordio, quindi: ecco cosa accomunerebbe – a detta di Pirlo – Sandro Tonali e Pirlo. Dopodiché, dal canto loro, i tifosi dell’Inter sperano che a mettere in relazione i due ci sia anche il passaggio in nerazzurro dopo lo svezzamento al Rigamonti.

Dopo un triennio con la maglia del Brescia, infatti, nel 1998 Andrea Pirlo fece armi e bagagli per approdare all’Inter: stesso futuro che molti si aspettano per Tonali, dopo il suo triennio bresciano, cominciato col debutto nel 2017. Ma Pirlo mette in guardia dal considerare il classe 2000 un suo erede: “E’ molto più completo, sia in fase difensiva che di impostazione – avvisa – Sicuramente è il centrocampista più promettente in Italia, diventerà un grande”.

