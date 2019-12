Inter Primavera, Pirola: “Che privilegio allenarmi con de Vrij e Skriniar: cerco di prendere il meglio. Voglio crescere qui”

Non è mica vero che tutti gli inizio carriera dei talenti in erba siano esenti da difficoltà: prendete, per esempio, i primi passi che Lorenzo Pirola – oggi difensore centrale dell’Inter Primavera – ha mosso nella sua carriera da giocatore, e vedrete che non è sempre tutto facile. A raccontare la storia di Pirola, oggi, è il sito transfermarkt.it, che intervista anche il diretto interessato, il quale oggi dice: “Il mio obiettivo personale è quello di crescere e fare sempre meglio con la maglia nerazzurra”. Ma, prima di arrivare sino a lì, all’Inter, i motivi di temere Pirola non riuscisse a diventare un calciatore professionista c’erano, eccome se c’erano.

Siamo nel 2014. Provino col Como. Ci sono lui e il fratello Carlo (lui portiere): alla fine del periodo di prova – un mese di allenamenti – il verdetto è chiaro: i comaschi, tra gli altri, ingaggiano il fratello, e non Lorenzo. Oggi Carlo Pirola difende i pali del Torino U18 e, tra i due, non ci sono problemi: “Ho un bellissimo rapporto con lui, ci confrontiamo su molte cose e ci diamo dei consigli a vicenda”, spiega Lorenzo Pirola. Certo è che lo scotto è forte. Passa qualche mese alla Luciano Manara – squadra dilettantistica nei pressi di Lecco – e poi arriva l’occasione dell’Inter. Che coglie al volo.

Tutto il resto è storia presente. “Questo è il mio quinto anno all’Inter e sono migliorato tantissimo anche grazie al lavoro dello staff – spiega Pirola – Allenarmi con difensori come de Vrij e Skriniar, sempre disponibili e pronti a dare consigli, è un privilegio. Cerco di prendere spunti dai migliori”, conclude.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!