Pisacane (ag. D’Ambrosio) lo incorona: “In sette anni di Inter sono passati 21 terzini. Lui ha giocato quasi sempre”

Intervenuto in diretta telefonica a Radio Punto Nuovo, l’agente di Danilo D’Ambrosio Vincenzo Pisacane ha speso belle parole per il terzino, andato nuovamente in gol anche nella serata di ieri durante Inter-Napoli. Nonostante non sia un titolarissimo della difesa di Antonio Conte, infatti, D’Ambrosio riesce sempre a ritagliarsi il suo spazio e a giocare diversi minuti, arrivando spesso anche al gol.

“D’Ambrosio? Mi ha detto: ‘Sono i gol che facevi anche tu’ e mi ha fatto ridere. È un professionista ed ha fatto il suo. In 7 anni all’Inter sono passati 21 terzini e lui ha giocato di media l’86% delle partite”, ha dichiarato Pisacane. E come dargli torto?

