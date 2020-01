Pisacane carica i suoi in vista dell’Inter: “Ci teniamo a far bene in coppa”

Dopo il ko in campionato arrivato contro il Milan, il Cagliari riavvolge il nastro della sua stagione e punta il dito sull’Inter. Martedì sera a San Siro i ragazzi di Maran proveranno a strappare un’importantissima qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Di fronte a loro però scenderà in campo la Beneamata di Conte per una gara che si preannuncia già ricca di emozioni.

Attraverso il sito ufficiale del Cagliari, il difensore dei rossoblù Fabio Pisacane ha descritto così la prossima sfida che vedrà impegnati i sardi: “Non abbiamo mai snobbato la Coppa Italia, cercheremo di fare la nostra figura anche martedì. Ci teniamo a far bene, vediamo cosa dirà il campo”. Mirino puntato sull’Inter per provare a ribaltare le emozioni dopo il ko in campionato arrivato contro il Milan: Pisacane riparte da Milano, sponda nerazzurra, con la voglia di tornare ad essere protagonisti.

