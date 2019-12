Pisacane (ag. D’Ambrosio): “Rinnovo? Non c’è fretta, la stima col club è reciproca. Conte è un pitbull, Danilo mi racconta che…”

Dopo l’infortunio rimediato in Nazionale, il recupero di Danilo D’Ambrosio è risultato decisivo per le rotazioni di Antonio Conte. Se non si può comunque considerare un titolare fisso, il terzino dell’Inter è pur sempre il dodicesimo uomo a disposizione, utilizzabile con risultati eccellenti sia da terzo di difesa che da quinto come laterale di centrocampo. L’agente del calciatore, Vincenzo Pisacane, ha parlato della possibilità di rinnovo in nerazzurro, raccontando ai microfoni di Radio Sportiva qualche retroscena svelato dallo stesso D’Ambrosio sugli allenamenti di Antonio Conte. Ecco l’interista:

RINNOVO – “Sono sei anni che è all’Inter e da sei anni, a inizio stagione, tutti dicono che non giocherà. Riesce a trovare sempre il suo spazio perché è un grande professionista, sa vivere la vita da sportivo. E’ un esempio per i giovani. Rinnovo? Non credo ci saranno problemi quando andremo a discutere il contratto. C’è sempre stata fiducia e stima dell’Inter nei suoi confronti, ci sederemo a giugno e vedremo. Ha altri due anni”.

CONTE – “E’ un pitbull, ti mette una grandissima pressione in positivo. Era quello che serviva all’Inter. D’Ambrosio mi dice sempre che per come guarda i giocatori farebbe correre anche me. Riesce a colmare il gap a livello di rose ancora importante nei confronti della Juventus”.

